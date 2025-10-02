Збивати винищувачі РФ було б стратегічною помилкою: Естонія зробила заяву

МіГ-31. / © Фото із соціальних мереж

Збивання російських винищувачів МіГ-31, які усередині вересня залетіти до Естонії, було б стратегічною помилкою. Адже у випадку того інциденту необхідності збивати ці літаки РФ не було. Втім, за необхідності НАТО буде діяти рішуче.

Про це заявив командувач Сила оборони Естонії генерал-лейтенант Андрус Мерило, повідомляє ERR.

“Я стверджую, що збивання того разу стало б стратегічною помилкою. Її наслідки для нас були б значно гіршими. А ми в результаті, під час вирішення інциденту, здобули дипломатичну перемогу", – наголосив військовий посадовець.

Він висловив думку про те, що якби Естонія збила ці російські літаки, то багато союзників не зрозуміли б такий крок. Втім, те, як діятимуть наступного разу, залежатиме від конкретної ситуації.

"Росія спостерігає за нами так само, як і ми за нею. Ми намагаємося зрозуміти, що вона робить і як, і постійно оцінюємо можливості один одного. Їй немає ніякої потреби нас тестувати. У такому випадку це скоріше був один із кроків ескалації з метою викликати ширший резонанс між нами і створити умови, щоб у випадку з Україною справи у них йшли трохи успішніше, ніж зараз", – заявив Мерило.

Він також назвав дії Росії дурними та дуже небезпечними. За словами Мерила, достеменно відомо, які озброєння були під крилами російських винищувачів, і що ці озброєння не призначалися для поразки наземних цілей.

"Грати з такою можливістю ескалації, особливо з можливістю ненавмисної ескалації - абсолютно безвідповідально. Заради захисту наших людей ми готові застосувати і смертоносну силу", - заявив командувач Силами оборони Естонії.

Нагадаємо, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 увійшли до повітряного простору Естонії. Для їхнього супроводу в повітря були підняті шведські та фінські винищувачі, італійські літаки, що вилетіли з аеродрому Емарі. Таллінн назвав назвав цей інцидент «безпрецедентно зухвалим». Країна звернулася до НАТО з проханням про консультації на підставі статті 4 Північноатлантичного договору.

Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав безпідставними звинувачення Естонії у порушенні її повітряного простору винищувачами РФ. З його слів, нібито російські військові діють суворо у межах міжнародних правил, зокрема це стосується польотів.