Здадуться ще до початку наступу: Арестович повідомив, скільки окупантів "топчуться" в Херсонській області

На сьогодні в Херсонській області зосереджені від 12 до 15 тис. російських солдатів. Це вже проріджені батальйонно-тактичні групи.

Окупанти здадуться ще до початку контрнаступу ЗСУ в Херсонській області.

Про це радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів у розмові з російським юристом, правозахисником Марком Фейгіним 16 липня.

"Там десь 15 БТГ топчеться, це проріджені вже БТГ. Якщо множити, то це 12-15 тисяч військ. Це все, що там є", – повідомив радник голови ОП.

Він також висловив переконання, що ворожі війська здадуться ще до початку наступу українських захисників, оскільки ЗСУ вже атакують за допомогою HIMARS та артилерії їхні склади з боєприпасами і командні пункти в Херсонській області.

Окупантам при цьому не допоможуть мінні поля.

"Вони, звичайно, замінували підходи, але знайдеться "гвинт з лівою різьбою". У сучасній війні працює не кількість загороджень, а воля до перемоги. Коли вони розбіжаться або не будуть чинити опору, мінні поля ми якось пройдемо", – розповів Арестович.

Нагадаємо, в ОК " Південь" повідомили, що українські військові хоча і повільно, зате тихими, впевненими кроками продовжують просуватися на Херсонському напрямку.

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