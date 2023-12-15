"Здала" окупантам наших військових: у Маріуполі лікарка отримала довічне ув'язнення

Воїнів госпіталізували до місцевої лікарні, де вона працювала.

У Маріуполі лікарка під час боїв за місто "здала" росіянам сім поранених воїнів ЗСУ. Зрадниця отримала довічне ув’язнення.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, це відбулося після захоплення медзакладу, коли група загарбників на чолі з російським військовим з позивним "Осетин" намагалася виявити бійців Сил оборони серед пацієнтів.

"Усвідомлюючи таку загрозу для українських захисників, медперсонал лікарні завчасно знищив їхній формений одяг, документи та військову амуніцію. Після цього поранених оборонців Маріуполя оформили як цивільних пацієнтів, які постраждали внаслідок інтенсивних бойових дій у місті. Однак Валентина Чехова під обходу медичної установи разом з окупантами показала їм медліжка, на яких лежали госпіталізовані воїни ЗСУ", - повідомили деталі у відомстві.

Після цього росіяни ув’язнили важкопоранених українських захисників та вивезли їх до російської катівні, де вчиняли жорстокі тортури.

Також встановлено, що крім військовослужбовців Сил оборони зрадниця здала одного з лікарів, який намагався врятувати поранених воїнів. Однак йому дивом вдалося врятуватися

За співпрацю з окупантами їхня поплічниця отримала "заохочення" у вигляді "призначення на посаду очільниці офтальмологічного відділення" захопленої лікарні.

На підставі зібраних доказів суд визнав Чехову винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та призначив їй заочно довічний термін ув’язнення.

Нагадаємо, Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного зрадника, який вступив до окупаційних угруповань РФ та воював проти Сил оборони на Донеччині. Зокрема, підозру отримав ворожий кулеметник, який допомагав захоплювати Маріуполь та Волноваху.

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