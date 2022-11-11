“Здали Херсон, здадуть і Москву”: російська прихильниця війни влаштувала кривавий пікет (фото)

На знак протесту проти втечі російської армії від ЗСУ на лівий берег Дніпра 19-річна дівчина порізала собі руку перед будівлею обласної влади в Пермі.

У п’ятницю, 11 листопада, у російському місті Перм юна прихильниця війни проти України влаштувала одиночний пікет через втечу російської армії із Херсона.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, публікуючи фото з місця події.

19-річна активістка націонал-більшовицької партії "Інша Росія Лімонова" Ольга Сюткіна вийшла на одиночний пікет навпроти будівлі законодавчих зборів (обласного органу влади, - ТСН) з плакатом "Здали Херсон, здадуть і Москву".

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Коли до пікетувальниці підійшли поліцейські, фанатичка перерізала руку з криком: "Це кров російських людей!".

Співробітники поліції не надали дівчині першої допомоги, але викликали швидку. Вона сама спинила собі кров до приїзду медиків. Після чого поліцейські склали на Ольгу Сюткіну протокол про "дискредитацію" армії РФ.

За повідомленнями очевидців, до приїзду швидкої російська радикалка вигукувала: "Путін, Шойгу, Суровікін, ця кров на вашій совісті. Ми вам не пробачимо!".

Нагадаємо, Херсон, який був окупований ще на початку березня, 11 листопада повертається під контроль України. Збройні сили уже заходять до українського міста.

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