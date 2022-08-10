Здали позиції ЗСУ, щоб їх обстріляли окупанти: у Донецькій області затримали колишніх копів-зрадників 

Експравоохоронців уже затримали. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Про це повідомили у ДБР.

За даними слідства, двоє колишніх працівників поліції через ворожий чат-бот повідомили ворогу про місце дислокації Збройних сил України. У подальшому ворог міг обстріляти це місце.

"Експравоохоронців затримано, їм повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування Збройних Сил України, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчиненому в умовах воєнного стану, з метою надання такої інформації іншим незаконним збройним формуванням (ч. 2 ст. 114-2 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Колишнім копам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, правоохоронці перевіряють людей на Донеччині, які відмовляються від евакуації.

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