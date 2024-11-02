Здатна вразити Москву: Україна наблизилася до створення потужної балістичної ракети

Українські сили готуються розгорнути потужну балістичну ракету "Грім-2". Очільник делегації України в НАТО Єгор Чернєв підтвердив майже повну готовність цієї зброї.

Про це пише The Telegraph.

Британське видання стверджує, що ракета здатна долетіти до Москви. Але це неправда. Дальність ракети "Грім-2", згідно з відкритими даними, в межах 500 км, а до Москви від українського кордону – понад 800 км.

Тепер ЗСУ не знадобиться дозвіл союзників, щоб завдавати ударів углиб РФ за будь-якими цілями та в будь-яких кількостях.

Британське видання зазначає, що українське конструкторське бюро "Південне", що знаходиться в Дніпрі, давно працює над цим ракетним комплексом, але роботи тривали повільно через відсутність фінансування. Крім того, російські атаки на промислові об'єкти у Дніпрі стали проблемою.

"Працюючи під обстрілами, українські інженери нарешті закінчили проєктування та будівництво перших кількох "Грім-2". Президент України Володимир Зеленський оголосив про перше успішне випробування нової ракети - "Грім-2", мабуть, ще в серпні", - йдеться у матеріалі.

Раніше стало відомо, що Україна працює над власними крилатими й балістичними ракетами. Вони можуть з'явитись у Сил оборони вже наступного року.

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