"Здатна знищити навіть Америку": у РФ пригрозили унікальною зброєю

За словами російських пропагандистів, СРСР змогла провести роботу над помилками.

РФ має унікальну зброю, яка здатна знищити навіть Америку.

Таку гучну заяву висловив секретар Радбезу РФ Микола Патрушевич, пишуть пропагандистські видання.

Він каже, що "думки американських політиків про те, що РФ на превентивний ядерний удар США відповісти вже не зможе – недалекоглядна і небезпечна дурість".

"У Росії є унікальна зброя, якою вона здатна знищити будь-якого супротивника, зокрема США, у разі загрози своєму існуванню".

Попри це за словами Петрушевича, СРСР змогла провести роботу над помилками. А США намагаються "придушити" РФ, а потім нібито візьмуться за КНР.

Далі російський чиновник заявив, що "Захід серйозно прорахувався, розраховуючи на крах економіки РФ і зростання протестних настроїв унаслідок санкцій", і про те, що Росія нібито "виважено ставиться" до санкційного тиску.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін пообіцяв розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі - так само, як США це роблять на території країн-союзників.

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