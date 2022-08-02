Здатні змінити ситуацію на полі бою: військовий експерт назвав гідну альтернативу HIMARS

Німецька РСЗВ MARS II - це гідна альтернатива американським HIMARS.
Особливістю цієї реактивної системи залпового вогню є те, що вона гусенична та може виїжджати на такі позиції, куди HIMARS не заїде.
Про це в етері телеканалу Freedom сказав військовий експерт Сергій Грабський.
"Німецькі MARS II - це по суті та сама РСЗВ M270. Просто вони виготовлені в Німеччині по американській ліцензії. Тобто це те саме озброєння. Воно здатне змінити ситуацію на полі бою, починаючи від того, що у HIMARS - це шість пускових, у MARS та М270 - 12 пускових установок. MARS та М270 - це машини на гусеницях, тобто вони можуть вийти на позиції, які просто можуть бути недоступними для HIMARS. Таким чином ми просто розширюємо спектр та можливості нанесення ударів по ворогу. Тобто перемога дається не лише HIMARS", - сказав Грабський.
Нагадаємо, до України прибули німецькі MARS II та американські HIMARS.
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