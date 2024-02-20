"Здав Авдіївку": окупанти запустили нову компанію по дезінформації Сирського

Російські окупанти запустили нову масштабну компанію дезінформації проти України. Ворог поширює наратив про те, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський здав Авдіївку російській армії.

Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Як зазначається, окупанти поширюють брехню про головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Начебто він “здав російській армії Авдіївку”. Це тиражують кремлівські пропагандисти.

“Правда: насправді місто, як подають це пропагандисти, ніхто не “здавав” і втрати загарбників лише у живій силі яскраве тому підтвердження: з 10 жовтня 2023 року до 17 лютого 2024 року на Авдіївському напрямку окупанти втратили 47 186 осіб. Виходячи з оперативної обстановки, яка склалася довкола Авдіївки, з метою уникнення оточення та збереження життя і здоров’я військовослужбовців, прийняв рішення про виведення наших підрозділів з міста й переходу до оборони на більш вигідних рубежах”, – зазначив головком Сирський, пишуть в Центрі стратегічних комунікацій.

Там також наголосили, що Авдіївка буде відбита з лап окупантів. Як і всі інші тимчасово окуповані українські міста включно з Кримом.

Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський написав емоційний пост до 10 річниці російсько-української війни – боротьби за українську незалежність.

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