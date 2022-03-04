Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Здав місто та заважав озброювати військових: меру на Харківщині оголосили підозру та взяли під варту

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Здав місто та заважав озброювати військових: меру на Харківщині оголосили підозру та взяли під варту

Міський голова перебуватиме під вартою.

4 березня 2022 року Харківською обласною прокуратурою повідомлено про підозру 65-річному голові Южноградської громади Харківської області Брюханову Олександру Миколайовичу за фактом державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України).

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області. 

"Встановлено, що представник влади вчинив умисні дії щодо державної зради на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України шляхом вчинення перепон у озброєнні військових формувань задля захисту міста від військових Російської Федерації в період збройного конфлікту", - йдеться у повідомленні. 

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відповідно до вимог ст. 615 КПК України.

Для подальшого досудового розслідування кримінальне провадження направлено до слідчого відділу Управління СБ України у Харківській області. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251 од., 
  • Бойових броньованих машин ‒ 939 од., 
  • артилерійських систем –105 од., 
  • РСЗВ - 50 од., 
  • засоби ППО - 18 од.,
  • літаків – 33 од. (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 од., 
  • автомобільної техніки - 404 од.,
  • легкі швидкісні катери - 2 од.,
  • цистерн із ППМ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3. 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Наступна публікація