Здав місто та заважав озброювати військових: меру на Харківщині оголосили підозру та взяли під варту

Здав місто та заважав озброювати військових: меру на Харківщині оголосили підозру та взяли під варту

Міський голова перебуватиме під вартою.

4 березня 2022 року Харківською обласною прокуратурою повідомлено про підозру 65-річному голові Южноградської громади Харківської області Брюханову Олександру Миколайовичу за фактом державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України).

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області.

"Встановлено, що представник влади вчинив умисні дії щодо державної зради на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України шляхом вчинення перепон у озброєнні військових формувань задля захисту міста від військових Російської Федерації в період збройного конфлікту", - йдеться у повідомленні.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відповідно до вимог ст. 615 КПК України.

Для подальшого досудового розслідування кримінальне провадження направлено до слідчого відділу Управління СБ України у Харківській області.