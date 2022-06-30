Здавали окупантам українських вояків: ДБР підозрює в держзраді трьох правоохоронців із Бердянська

Троє працівників правоохоронного органу у Запорізькій області у квітні цього року прийняли пропозиції від окупаційної влади РФ та обійняли посади, у тому числі й керівні, у незаконно створених органах міста Бердянська.
Державне бюро розслідувань підозрює в державній зраді трьох правоохоронців із Бердянська, які здавали російським окупантам воїнів АТО.
Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Бюро.
”Працівники ДБР заочно повідомили про підозру у державній зраді трьом працівникам правоохоронного органу у Запорізькій області, які у квітні цього року прийняли пропозиції від окупаційної влади РФ та обійняли посади, у тому числі й керівні, у незаконно створених органах міста Бердянська”, - зазначили у ДБР.
За даними досудового розслідування, правоохоронці відшукували службовий транспорт та табельну зброю за місцем проживання колег для подальшої передачі в незаконно створений силовий орган окупаційної влади Росії.
Також вони інформували окупантів про адреси проживання учасників АТО/ООС періоду 2014-2021 років.
Так, правоохоронці підозрюються у державній зраді (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.
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