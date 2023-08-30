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Здавали позиції ЗСУ і хотіли "перевиховати" Україну: як на Донеччині покарали інформаторів Росії

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Здавали позиції ЗСУ і хотіли "перевиховати" Україну: як на Донеччині покарали інформаторів Росії

Затримання колаборантів на Донеччині / Фото: Офіс генерального прокурора

Колаборантів затримали навесні 2023 року.

У Донецькій області викрили двох інформаторів Росії, які здавали окупантам позиції ЗСУ, зневажали українців та закликали "перевиховати" Україну. Колаборанти отримали реальні тюремні терміни.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Підозрюваними є житель Краматорська і жінка зі Слов'янська Донецької області. За даними слідства, чоловік у березні 2023 року погодився співпрацювати з окупантами. Він через телеграм надавав росіянам інформацію про місця дислокації ЗСУ.

"Він вказував на об’єкти, де розташовуються підрозділи й техніка ЗСУ. Також у повідомленнях писав про потребу в "перевихованні" української нації та висловлював до неї свою зневагу і презирство", - йдеться у повідомленні.

Суд визнав чоловіка винним і засудив до 5 років позбавлення волі.

Затримання колаборантів на Донеччині / © Офіс генерального прокурора
Затримання колаборантів на Донеччині / Фото: Офіс генерального прокурора

Також до 8 років в'язниці засудили жительку Слов'янська, яка у травні 2023 року передала ворогові дані про ЗСУ. Обох визнали винними за несанкціоноване поширення інформації про розташування Збройних сил України (ч. 2, 3 ст. 114-2 КК України).

Затримання колаборантів на Донеччині / © Офіс генерального прокурора
Затримання колаборантів на Донеччині / Фото: Офіс генерального прокурора

Нагадаємо, на Київщині затримали кінолога, який служив окупантам.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
676
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