"Здетонували авіаційні боєприпаси": у Росії прокоментували потужні вибухи у Криму

У Міністерстві оборони РФ відреагували на потужні вибухи в Новофедорівці, які пролунали після обіду 9 серпня.

Там повідомили, що на аеродромі в Новофедорівці начебто "здетонували авіаційні боєприпаси", що спричинило вибухи.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди з посиланням на коментар Міноборони РФ.

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У Росії заявляють, що внаслідок вибухів ніхто не постраждав. Вживаються заходи щодо гасіння пожежі та з'ясування причин вибуху.

"Близько 15:20 на території аеродрому "Саки" в районі населеного пункту Новофедорівка на обвалованому майданчику зберігання відбулася детонація кількох авіаційних боєприпасів. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Авіаційна техніка на аеродромі не пошкоджена. Вживаються заходи щодо гасіння пожежі та з'ясування причин вибуху. Жодного вогневого впливу по обвалованому майданчику зберігання боєприпасів на аеродромі не було", - цитують кремлівські пропагандисти.

Нагадаємо, в другій половині дня 9 серпня у російських телеграм-каналах з'явидася інформація про вибухи в окупованому Криму. Про прильоти в Мережі пишуть мешканці Новофедорівки, дим звідти видно навіть на пляжі в Євпаторії.

Окупаційна влада підтвердила факт вибухів в Криву. Так званий "голова" Криму Сергій Аксьонов заявив, що виїхав до Новофедорівки, де сталися вибухи. Про те, що відбувається на півострові - читайте ТУТ.

У Криму - грандіозна "бавовна" - окупанти в шоці

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