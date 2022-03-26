Здетонував снаряд у багажнику авто: у Миколаєві травмувався чоловік та загинула жінка

Здетонував снаряд у багажнику авто: у Миколаєві травмувався чоловік та загинула жінка

Чоловік знайшов боєприпас за містом.

У Миколаєві через необережне поводження з боєприпасами травмувався чоловік та загинула жінка.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції в Миколаївській області.

У п'ятницю, 25 березня, біля одного з багатоповерхових будинків у мікрорайоні ПТЗ міста стався вибух. На місце події прибули фахівці вибухотехнічної служби та слідчо-оперативна група поліції.

facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

Чоловік розповів, що за містом знайшов снаряди. Їх завантажив до багажного відділення автомобіля. Коли приїхав додому, то разом із знайомою почали діставати вибухонебезпечні предмети. Втім, вони здетонували.

Внаслідок вибуху тілесні ушкодження отримав 50-річний чоловік, а 48-річна жінка загинула.

Як повідомлялося, артилерійські дуелі, повітряні бомбардування, реактивні “Гради” - цілими пакетами нині лягають по обидва боки уздовж Житомирської траси. Війна у буквальному розумінні на зустрічних курсах точиться тепер на ділянці від Стоянки до Макарова.

Читайте також: