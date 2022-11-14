Здивувався шафі-купе та думав, що мультиварка - це сейф: мешканка звільненого півдня про дикунів-окупантів

Коли окупант побачив, як дверцята шафи закрилися самі, він здивовано сказав:"Ух ти!".

Мешканка нещодавно звільненого від росіян півдня розповіла, як окупант вимагав від неї код до мультиварки, бо думав, що це - сейф. Окрім того, путінський вояк здивувався шафі-купе. Він ніколи не бачив, як дверцята можуть самі закриватися.

Відео поширюють у низці телеграм-каналах.

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"Заходить у кімнату, а там шафа-купе: відкриває автоматом, інші дверцята – раз, і зачинилися. Він такий: "Ух, ти!", - розповіла жінка українським військовим.

Потім російський військовий зайшов на кухню і побачив мультиварку. Він подумав, що це - сейф, тому почав вимагати код:"Код скажи! Скажи код сейфа!". "А я не розумію, чого він хоче... Аа, зрозуміла, кажу: "Це називається "мультиварка", розумієш", - пригадує жінка.

Перша армія мародерів

Після звільнення лівого берега Херсонщини стали відкриватися факти мародерства "другої армії світу". Така ж ситуація була у Харківській, Київській, Чернігівській та Сумській областях після деокупації територій.

Ще одна трагікомічна історія сталася в Лимані. Там "бойовий бурят" вкрав із помешкання українців вуличну камеру відеоспостереження та встановив її всередині свого будинку. Тепер власник камери в режимі онлайн може спостерігати за життям сімейки загарбника.

В селі Іванівка Чернігівської області російський окупант вкрав у дівчини мобільний телефон. Після повернення до Росії він забув вийти з iCloud, завдяки чому про нього дізналася Мережа.

Експеримент ТСН: як росіяни купують крадену окупантами в Україні побутову техніку

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