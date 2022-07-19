"Здивуємо чимось росіян на полі бою": пані посол у США – про ракети для HIMARS, що б’ють на 300 км

Інформацію про ймовірне передавання Україні ракет для HIMARS із дальністю стрільби до 300 км та іншої допомоги не варто розголошувати, натомість краще здивувати ворога.

Україна на всіх рівнях постійно працює над тим, щоби збільшити кількість зброї та отримати нові види озброєння.

Про це пані посол України в США Оксана Маркарова розповіла в інтерв’ю "Радіо Свобода".

"Із самого початку цієї фази війни всі запити від української сторони спрямовані не тільки на те, що нам потрібно прямо от в цей момент на полі бою, але також наші плани і наше розуміння, що нам потрібно буде у майбутньому. Тому ми обговорюємо з нашими партнерами, я тут не буду в деталі заходити, як ми кажемо, краще ми здивуємо чимось росіян на полі бою, але ми обговорюємо всі спроможності", – розповіла дипломатка.

Також читайте Пані посол у США пояснила, коли в Україні застосують лендліз

Нагадаємо, напередодні міністр оборони Олексій Резніков висловив переконання, що західні партнери нададуть Україні снаряди для HIMARS, здатні вражати цілі на відстані 300 км.

Зауважимо, що Маркарова також повідомила про захоплення у США майстерністю ЗСУ у застосуванні HIMARS.

Усе село регулярно збирає кошти на автівки для ЗСУ - ексклюзив від Кості Грубича

Читайте також: