Здійсніть герметизацію приміщень, уникайте паніки: у Запоріжжі розпочалися навчання через можливу аварію на ЗАЕС

В ОВА попередили, що через навчання можливі тимчасові обмеження руху на окремих ділянках.

У Запоріжжі та Запорізькому районі у четвер, 29 червня, розпочалися масштабні командно-штабні навчання з органами управління та силами цивільного захисту області на тлі можливої аварії на ЗАЕС.

Про це повідомляє голова ОВА Юрій Малишко.

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Він попередив, що через навчання можливі тимчасові обмеження руху на окремих ділянках та закликав громадян зберігати спокій та з розумінням поставитись до деяких незручностей.

Зазначається, у разі отримання офіційного повідомлення від органів державної влади та місцевого самоврядування про загрозу настання надзвичайної ситуації, пов'язаною з ЗАЕС, необхідно діяти відповідно наступного алгоритму:

Уникати паніки та зберігати спокій.

Допомагати один одному. Попередьте сусідів, надайте допомогу людям з інвалідністю, дітям та людям похилого віку.

Заберіть у помешкання домашніх тварин.

Зайдіть в укриття, підвал або всередину будівлі. Радіоактивний матеріал осідає на зовнішній стороні будівлі, тому найкраще триматися якнайдалі від стін і даху будівлі.

Здійсніть герметизацію приміщень (вікон, дверей) (не підходьте до них без нагальної потреби), відключіть кондиціонери, вентилятори, закрийте вентиляційні віддушини, димоходи тощо.

Будьте в готовності за окремою вказівкою органів місцевої влади провести йодну профілактику всьому населенню до 40 років (необхідні дози та порядок проведення розміщений на сайті облдержадміністрації).

Зробіть запас води у герметичних ємностях так, щоб вистачило на кілька днів. Загорніть продукти в плівку та покладіть у холодильник або шафу.

Зберіть «Екстрену валізу», зокрема до неї герметично упакуйте харчові продукти, воду, комплект запасного одягу, документи і цінні речі.

Здійсніть евакуацію дітей, вагітних жінок, хворих максимально використовуючи особистий автотранспорт за допомогою родичів, сусідів, друзів, знайомих, а у разі неможливості направте їх у збірні пункти евакуації.

Залишаючи приміщення (квартиру, будинок) вимкніть джерела електро, водо- і газопостачання, візьміть підготовлені речі, одягніть засоби захисту.

Забороняється знаходження на відкритій місцевості без гострої потреба.

У разі виходу на вулицю – обов’язково одягніть захисні засоби (чоботи, плащ, накидки, головні убори, респіратори тощо).

Обмежте приймання їжі місцевого виробництва.

Не рухайтесь на автотранспорті по узбіччю та по дорогах без жорсткого покриття.

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Будьте готові до:

проведення дезактивації територій та запобіганню запиленню на відкритих місцевостях;

організації санітарних бар’єрів на входах до приміщень (груп приміщень), будинків, тобто зняття верхнього одягу та перевзування.

стежте за додатковими повідомленнями від органів влади, ДСНС, поліції.

Алгоритм дій для українців, які проживають на тимчасово захоплених територіях:

необхідно евакуюватися на безпечні території наближені до узбережжя Азовського моря у будь-який доступний для вас спосіб. Попереджають про можливе замінування територій, агресивні дії та застосування зброї з боку окупантів.

беріть з собою лише документи та речі першої необхідності в герметичній упаковці.

керівництво Держави та області звернулось до Міжнародного Червоного Хреста для надання вам допомоги у проведенні евакуації.

Як повідомляли раніше, у разі підриву росіянами ЗАЕС евакуація торкнеться кількох областей України. У кожному регіоні створено окремі штаби з евакуації, опрацьовано питання вивезення людей із зон радіусом у 30 і 50 км. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що Росія з високою ймовірністю може зробити підрив АЕС.

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