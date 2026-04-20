Здійснюються переміщення: у ДПСУ сказали, чи нарощує Білорусь війська на кордоні з Україною

Армія Білорусі

Реклама

На кордоні України з Білоруссю наразі не зафіксовано підтягування додаткових підрозділів чи важкої техніки. Попри активні переміщення всередині країни реального нарощування сил безпосередньо біля нашого кордону не відбувається.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За його словами, ситуація залишається контрольованою, а дії ворога мають радше демонстративний характер.

Реклама

Ротації замість наступу

Демченко пояснив, що Білорусь тримає певні підрозділи на кордоні ще від 2022 року, аргументуючи це «посиленням власної безпеки». Ці війська періодично змінюються і переміщуються, проте їхня загальна чисельність не зростає.

Також прикордонники не спостерігають рух техніки в безпосередній близькості до кордону. Будівництво полігонів і доріг, про яке заявляв Мінськ у межах створення «Південного оперативного командування», наразі не переросло у формування ударного угруповання.

Чи є загроза з боку Росії

На сьогодні Росія не тримає на території Білорусі достатньої кількості піхоти та ресурсів, які могли б здійснити повторне вторгнення. Українська розвідка та Міноборони пильно стежать за кожним кроком окупантів, щоб вчасно відреагувати на зміну обстановки.

Водночас у ДПСУ застерігають: не можна виключати провокацій. Їхня мета — змусити Україну відтягнути сили з більш гарячих напрямків фронту на північний кордон. Через це укріплення кордону на Волині, Київщині та в інших північних областях триває без зупинок.

Реклама

Погрози Лукашенка — що відомо

Ця заява пролунала на тлі чергових висловлювань самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Він знову почав лякати «агресією» з боку України та Польщі, запевняючи, що разом із Путіним відбиватиме напад «усіма доступними засобами».

Диктатор традиційно згадав про ядерну зброю, хоча одразу уточнив, що має достатньо «іншого озброєння», щоб сусідам «мало не здалося». Водночас він додав, що Білорусь нібито «не хоче війни», але готова застосувати весь свій арсенал у разі перетину кордону.