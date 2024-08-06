Здійснював "зачистки": СБУ назвала ім'я військового РФ, який катував українців на Київщині

На початку повномасштабного вторгнення російський окупант брав участь у захопленні селища Козаровичі Вишгородського району.

Служба безпеки України встановила особу чергового російського воєнного злочинця. 24-річний Олександр Тамрян брав участь у катуваннях цивільного населення під час окупації частини території Київської області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Тамрян - військовослужбовець 14-ї окремої бригади спецназу головного управління генштабу збройних сил Росії (ГРУ).

На початку повномасштабного вторгнення Тамрян захоплював селище Козаровичі Вишгородського району. Під час окупації він здійснював "зачистки", щоби виявити учасників руху опору.

Обшуки та катування

Навесні 2022 року Тамрян разом з іншими солдатами армії РФ обшукував домівки місцевих жителів.

"Під час одного з таких рейдів він увірвався на подвір'я 50-річного чоловіка, збив його з ніг прикладом автомата, а потім разом із чотирма співучасниками жорстоко побив потерпілого ногами та прикладами", - повідомляють в СБУ.

Тамрян намагався змусити чоловіка зізнатися у співпраці з Силами оборони України, але безуспішно. Після цього загарбники залишили потерпілого стікати кров’ю у дворі, а Тамрян пригрозив, що повернеться і вб'є його. Потерпілому вдалося сховатися і уникнути подальшої фізичної розправи.

Так місцевий житель отримав численні травми: зламані ребра, розбита голова, пошкоджена грудна клітка, поперек і ноги.

"Слідчі СБУ заочно повідомили Тамряну про підозру за ч. 1 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з цивільним населенням, вчинене групою осіб). Тривають комплексні заходи для притягнення воєнного злочинця до відповідальності", - додали в СБУ.

Нагадаємо, в тимчасово захопленому Маріуполі злочинець російської армії з Чечні заїхав на пляж на позашляховику і погрожував місцевим жителям, які зробили йому зауваження.

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