Здобич вполювала хижака: дрони знищили дорогий ЗРК окупантів "Стріла-10" – відео

ЗРК "Стріла-10" полює за українськими безпілотниками.
Воїни 82-ї окремої десантно-штурмової бригади (ОДШБр) виявили у Запорізькій області дорогий російський зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10", який було знищено двома FPV-дронами.
Відео опублікував Telegram-канал "Мисягін".
Саме за допомогою ЗРК "Стріла-10" солдати окупаційної армії РФ полюють за українськими безпілотниками.
Нагадаємо, окупант підтвердив ураження кораблів "Ямал" та "Азов" (аудіо).
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