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Здобич вполювала хижака: дрони знищили дорогий ЗРК окупантів "Стріла-10" – відео

Здобич вполювала хижака: дрони знищили дорогий ЗРК окупантів "Стріла-10" – відео

Знищений зенітно-ракетний комплекс РФ "Стріла-10" / Фото: скриншот

ЗРК "Стріла-10" полює за українськими безпілотниками.

Воїни 82-ї окремої десантно-штурмової бригади (ОДШБр) виявили у Запорізькій області дорогий російський зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10", який було знищено двома FPV-дронами.   

Відео опублікував Telegram-канал "Мисягін".

Саме за допомогою ЗРК "Стріла-10" солдати окупаційної армії РФ полюють за українськими безпілотниками.

Нагадаємо, окупант підтвердив ураження кораблів "Ямал" та "Азов" (аудіо).

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