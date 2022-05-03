Здобути перемогу на Донбасі не встигають, тож Путін може оголосити мобілізацію: розвідка - про плани Кремля

Здобути перемогу на Донбасі не встигають, тож Путін може оголосити мобілізацію: розвідка - про плани Кремля

Російська Федерація готується оголосити мобілізацію на 9 травня, коли будуть святкувати День перемоги.

Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов вважає, що це необхідний крок перед початком справжньої мобілізації.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Новое время".

"Зараз "Росрезерв" почав звіряти, що насправді є у них в наявності, і підраховувати, що вони можуть видати за мобілізаційними нарядами", - розповів він

За словами головного українського розвідника, Кремль планував на 9 Травня отримати перемогу на Донбасі. Втім, цього не буде, бо "жодним чином вони не встигають". Крім того, Буданов наглошує: армія країни-агресорки Росії демотивована.

"Проте є військова вертикаль. Їм приходять команди, і вони будуть змушені їх виконувати. Хочеш, не хочеш, є наказ, і ти його будеш виконувати. Не виконуєш — сідаєш у в’язницю, багато є різних варіантів. Тому суттєвого значення їхній моральний стан не має. Вони будуть виконувати наказ", - зауважив очільник ГУР Міноборони.

Як повідомлялося, цього року військовий парад на Червоній площі у Москві 9 травня за розмахом буде не таким численним, як минулого року. Зазначається, що менше буде як людей, так і техніки, а також до столиці Росії цього року не приїде і жоден закордонний лідер.

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