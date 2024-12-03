Здобувають досвід: Зеленський попередив Японію про небезпеку участі у війні військ КНДР

За словами президента, північнокорейські військові небезпечні не лише для України, але й для Тихоокеанського регіону.

У війні проти України північнокорейські солдати здобувають безцінний бойовий досвід, який потім становитиме небезпеку для Тихоокеанського регіону.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю для японського інформаційного агенства Kyodo News, яке опублікував Офіс президента.

"Є (північнокорейські – Ред.) офіцери, є солдати. Зараз у них проходить злагодження з російською армією. Відбуваються тренування. На жаль, не тільки для України, але й для вашого (Тихоокеанського – Ред.) регіону, вони навчаються війні – великій війні на землі. Це не просто тренування. Вони навчаються технологіям застосування дронів і боротьбі з ними. Вони це реально бачать", – каже глава держави.

На його думку, станом на зараз солдати КНДР ще "безумовно неготові" до бойових дій.

"Ми не знаємо, яка якість тих північнокорейських військових, що прибули. Але те, що їх дуже обережно використовують, це говорить про те, що їх ще готують і тренують", – каже Зеленський.

На його думку, Кремль буде так само використовувати північних корейців як гарматне м'ясо, але трохи пізніше.

Також Зеленський пояснив, навіщо Путін залучив війська КНДР до війни:

"Ніхто не хоче втрачати власні життя. І російські громадяни – не виключення. А Путін не хоче втратити підтримку свого суспільства. Тому якщо не російське гарматне м'ясо, то буде північнокорейське. І якщо цього не вистачить, він буде звертатися до інших країн. На сьогодні Іран і Північна Корея – його союзники. В деяких речах Китай також має союзницькі відносини з РФ".

Раніше президент Зеленський розповів, що Північна Корея передала Росії щонайменше 3,5 мільйона артилерійських снарядів і відправила на війну проти України 12 тисяч солдатів.

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