"Здоров'я Путіна похитнулося": Піонтковський спрогнозував майбутнє Росії

Російський опозиціонер, публіцист Андрій Піонтковський спрогнозував, що відбуватиеться в Росії у майбтньому. Він вважає, що Москва може інсценувати різке погіршення здоров'я президента РФ Володимира Путіна.

Таку думку висловив Піонтковський під час інтерв'ю з журналісткою Олесею Бацман.

Він зазначив, що розсійська верхівка розуміє, що "життя треба рятувати". Піонтковський змоделював ймовірну ситуацію, коли під час "погіршення здоров'я" Путіна йому допомагає залишити країну лідер Китаю Сі Цзіньпін.

"Приблизно, такі наративи будуть: "товариш Путін припустився низки серйозних помилок в українському питанні і здоров'я його похитнулося. Кілька годин тому товариш Сі прислав санітарний літак і він відбув до Пекіна. Ми - так, билися героїчно, ось пригожин Бахмут узяв, але зрадники в Генштабі Шойгу та Герасимів. Вони - корупціонери. До речі, вони заарештовані, засідання суду пройшло. Завтра на Червоній площі, на лобовому місці, їх повісять”, - каже Піонтковський.

Версію з різким погіршенням здоров'я диктатора можуть обрати, адже так "буде легше народу пояснити", вважає опозиціонер РФ.

Раніше Піонтковський заявиляв, що бунт "вагнерівців" довів неминучість поразки Москви, а спроба заколоту продемонструвала відсутність державності РФ.

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