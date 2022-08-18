Здоровий глузд повинен перемогти: Гутерреш заявив, що Росія має вивести військових зі Запорізької АЕС

Генсек ООН Антоніу Гутерреш у Львові заявив, що Росія повинна вивести своїх військових із Запорізької АЕС.

Він зазначив, що ядерний об'єкт не повинен використовуватись для проведення військових операцій.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Здоровий глузд має взяти гору, щоб уникнути будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу фізичну цілісність та безпеку атомної станції. Об'єкт не повинен використовуватися в рамках будь-якої військової операції", - наголосив Гутерреш.

Генсек ООН заявив, що потрібно укласти угоду, яка б повернула Запорізькій АЕС статус цивільного об'єкта. Він наголосив, що Україна має можливості для організації місії МАГАТЕ на станцію, проте для цього потрібен дозвіл держави-агресорки.

"Військова техніка і персонал мають бути виведені зі станції. Необхідно уникати подальшого розгортання сил або озброєння на об'єкті. Цей район потребує демілітаризації", - сказав Гутерреш.

Нагадаємо, Зеленський назвав умову для переговорів з Росією.

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