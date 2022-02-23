Зе день на рахунок фонду допомоги українським військовим перерахували більше коштів, ніж за весь минулий рік

Зе день на рахунок фонду допомоги українським військовим перерахували більше коштів, ніж за весь минулий рік

Волонтери кажуть, що ледь встигають обробляти перекази.

Понад 20 мільйонів гривень лише за один день небайдужі перерахували для благодійного фонду "Повертайся живим", який опікується військовими і ветеранами в Україні.

Про це фонд повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі.

Там уточнюють, що такої суми не отримували навіть за весь минулий рік. і кажуть, що бухгалтерія ледь встигає підраховувати кількість платежів, а військовий відділ цілодобову конвертує внески у реальну допомогу на передовій.

«Рівень фінансової підтримки, який фонд отримав за останні кілька тижнів - чергове свідчення того, що Україна та українці готові боротися з Росією у всіх можливих формах та проявах. Наразі фонд має сотні заявок від військових, які ми оперативно обробляємо, щоб посилювати армійців, і вигравати державі час там, де вона не встигає», - каже директор «Повернись живим» Тарас Чмут.

❗️ 20 502 560,36 грн. За вчора ви допомогли війську більше, ніж за весь 2021 рік. ДОБА ПРОТИ РОКУ. Наша бухгалтерія... Опубліковано Повернись живим Середа, 23 лютого 2022 р.

Нагадаємо, увечері 21 лютого Путін оголосив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР". Після заяви голова Кремля у присутності ватажків бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указ, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР". Ці договори РФ з ОРДЛО опубліковані на базі Держдуми у вівторок, 22 лютого, уночі. Тексти документів є практично ідентичними.

Наступного дня, 22 лютого, так звані "парламенти" "ЛНР" та "ДНР" у першому читанні ратифікували договори про "дружбу та співпрацю" з Росією.

Потім Рада Федерації РФ слідом за Держдумою проголосувала за визнання "ЛДНР".

На Приазов'ї тривають обстріли

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