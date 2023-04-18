Зек-"вагнерівець" зізнався, що особисто підривав ями з російськими дезертирами та українськими полоненими

Найманець з ПВК "Вагнера" Олексій Савічев зізнався, що особисто підривав ями з російськими дезертирами та українськими полоненими.

Про це йшлося під час розмови з Володимиром Осєчкіним, засновником проєкту gulagu.net, передає "Уніан".

Савiчев розповів, що вбив 60 людей, які сиділи в ямі разом із трупами загиблих раніше. Там були і полонені українські воїни, і окупанти-ухилянти, так звані "500-ті".

"У ямі чоловік 60 точно були. Криків не було, вони просто дихали. Мені був наказ - прийти, підірвати і підпалити. Я ж не дивитимуся, скільки там людей дихало, скільки було живих. Я просто побачив там своїх, доповів командиру, він мені сказав, що це вже не наші. Я просто виконав наказ. Це було 19-20 січня, тому що 23 січня мене вже поранило", - розповів Савічев.

Напередодні під час зізнань колишніх в'язнів, завербованих ПВК "Вагнера" - Азамата Улдарова і Олексія Савічева, стало відомо про масові розстріли українців у Соледарі і Бахмуті, які було скоєно "вагнерівцями" у лютому 2023 року.

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