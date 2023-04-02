Зек-втікач, що став "військкором": що відомо про загиблого пропагандиста Владлена Татарського

У 2014 році під час російського вторгнення на Донбас він втік із в'язниці і приєднався до окупантів, зрадивши свою країну.

Російський пропагандист Владлен Татарський (справжнє ім'я Максим Фомін) загинув після вибуху у Санкт-Петербурзі.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про біографію ув'язненого, який став російським "військовим кореспондентом".

Макім Фомін народився 1982 року в Макіївці Донецької області. У 2011 році він був засуджений до 12 років в'язниці за збройне пограбування банку.

Сім'я та діти

За даними анкети на "Mirotvorets", Владлен Татарський був одружений двічі, першу дружину звуть Марина, другу — Ксенія, прізвище Фоміна. Пропагандист, знову ж таки за відомостями на згаданому сайті, має сина Даниїла, 2004-го року народження.

Як зек став "героєм" для окупантів

У 2014 році під час російського вторгнення на Донбас він втік із в'язниці і приєднався до лав бойовиків так званої "ДНР".

"Загалом, я втік із в'язниці, вступив до ополчення. Потім мене знову посадили. Мене повернули на зону. Але потім Олександр Захарченко (головник бойовиків так званої "ДНР". – Ред.) мене "помилував", – розповідав Татарський.

Брехати простіше, ніж воювати

Фомін не довго сидів у окопах. Щоб не загинути на фронті, він вирішив стати "блогером". 2019 року переїхав до Москви. Але з початку повномасштабного вторгнення РФ знову активно включився до антиукраїнської пропаганди. Вів телеграм-канал "Владлен Татарський", на який підписано понад 500 тисяч користувачів (560 тисяч користувачів на момент загибелі). Нерідко публікував докази жорсткості російських окупантів. Він закликав вбивати якнайбільше українців, вчиняти геноцид та насильство.

Зокрема, він закликав завдавати ударів по цивільній інфраструктурі, щоб помирало більше українців.

Фомін був запрошений у грудні 2022 року на виступ Путіна в Кремлі серед представників російської еліти.

Раніше в Мережі показали момент вибуху у кафе в Петербурзі, внаслідок якого загинув пропагандист Татарський.

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