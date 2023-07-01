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"Зеки кордон не перетинали": Лукашенко заявив, що всі засуджені "вагнерівці" загинули в Україні

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
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"Зеки кордон не перетинали": Лукашенко заявив, що всі засуджені "вагнерівці" загинули в Україні

Лукашенко заявив, що всі зеки Пригожина загинули в Україні / Фото: ТСН.ua

Очільник РБ назвав підопічних Пригожина "найпідготовленішими людьми".

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що всі зеки з ПВК "Вагнер" загинули на війні в Україні. Тому громадянам РБ, за його словами, нібито нема чого боятися. 

Про це повідомляє білоруська пропагандиська інформаційна агенція "Белта". 

"Говорять: "Там зеки". Слухайте, всі військовослужбовці, які там були засуджені, вони вже загинули, на жаль. І ще один нюанс, який вони (цивілізований світ - ТСН.ua) не хочуть пояснювати: засуджені звільнялися з місць позбавлення волі у Росії тільки для російського фронту. Жодна людина за кордон не виїжджає", - переконує Лукашенко.

Він назвав підопічних Пригожина "найпідготовленішими людьми", які армії Білорусі тільки допоможуть.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Запорізької областей розпочалася фізична ліквідація найманців ПВК “Вагнер”. Відповідний наказ віддав міністр оборони РФ Сергій Шойгу наступного дня після невдалого “бунту Пригожина”, повідомляє Центр протидії дезінформації.

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Дата публікації
Перегляди
110
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