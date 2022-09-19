Зеки не рятують: у Росії починають розуміти, що йде міжконентальна війна

За словами Жданова, навіть у Росії люди починають розуміти, що це дійсно війна – "дуже жорстока і кривава

Масове вербування ув'язнених до лав окупаційних військ не врятує армію Росії від нестачі особового складу.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

"Росія намагається відновити боєздатність підрозділів, які зазнали втрат. Тут починаються проблеми РФ. Зеки не рятують. 400 людей для угрупування військ, яке налічує порядка 140 тис. військових, не вирішують проблеми. Охочих підписати контракт мало", – заявив експерт.

За його словами, навіть у Росії люди починають розуміти, що це дійсно війна – "дуже жорстока і кривава, найбільша на Європейському континенті після Другої світової".

Нагадаємо, у Мережі з'явилось відео, на якому наближений до Путіна російський бізнесмен Євген Пригожин вербує російських рецидивістів, ґвалтівників та інших ув'язнених в одній із колоній для війни в Україні.

Читайте також: