Зеків бережуть краще за "мобіків": стало відомо, чому окупантів поселили у ПТУ Макіївки

В окупованій Макіївці "вагнерівців" поселили у безпечніше місце, ніж "мобіків".

Новомобілізованих окупантів і військову техніку розмістили на пустирі в будівлі навчального закладу, щоб не тіснити "вагнерівців", яких поселили у безпечніших приміщеннях.

Про це заявив ексзаступник міністра інформаційної політики України та експерт з питань інформаційних воєн та конкурентної розвідки Дмитро Золотухін.

"В окремих російських телеграм-чатах вже почали з'являтися повідомлення про те, що рішення використовувати його як "накопичувач" для мобіків було ухвалено після того, як "вагнерівці" відбили собі кілька будівель для розміщення рекрутованих зеків", – заявив Золотухін.

За його словами, після жорсткої критики Пригожина на адресу Герасимова "вагнерівці" "почуваються королями" та "роздають підср**ники" кадровим російським офіцерам.

Золотухін зазначив, що місцеві командири намагаються "вагнерівцям" не суперечити.

"Ніхто начальника російського генштабу захищати не став. То якогось комбрига Пригожин і його підлеглі можуть зліпити в г*вно за два дні", – каже експерт.

Тому "мобіків" із Самари підселяти у розташування "вагнерівців" не стали, а вибрали окрему будівлю, яка взагалі не відповідала жодним умовам безпеки.

Фото: Google Maps

"Ось так – зеків на фронті бережуть більше, ніж мобіків. Бо навіть зеки добровільно підписали контракт. Ті, хто не захотів – залишилися сидіти у в'язниці. А "мобиків" ніхто не питав – хочуть вони подихати чи ні", – підсумував Золотухін.

Гучний "приліт" в окупованій Макіївці: що відомо

Нагадаємо, новорічної ночі, рівно опівночі було знищено будівлю колишнього профтехучилища в окупованій Макіївці, в якому перебували мобілізовані солдати російської армії. Відомо, що в приміщенні могло перебувати до 600 "мобіків".

Дружина одного з окупантів розповіла, що у ПТУ Макіїівки багатьох загарбників розірвало на частини настільки, що від тіл практично нічого не залишилося.

Офіційно Міноборони РФ визнало загибель у Макіївці 63 мобілізованих.

Роспропаганда знайшла причину знищення казарми, заявивши, що& велике скупчення російських військових у приміщенні зруйнованого ПТУ виказало нібито активне використання мобільних телефонів. Також Міноборони РФ намагається перекласти провину на "ДНР" та "мобіків".

Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський заявив, що в Макіївці загинула "еліта" мобілізованого резерву російської армії.

Пізніше стало відомо, що внаслідок схожого "прильоту" в Червонопопівці Луганської області загинуло близько 200 окупантів.

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