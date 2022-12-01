Президент пообіцяв не зупинятися і повертати усіх наших людей.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, скільки героїв Україна вже повернула з полону.

Після сьогоднішнього обміну додому повернулись вже понад 1300 героїв.

"Не зупинимося, доки не повернемо всіх наших людей. Після сьогоднішнього обміну вдома вже 1319 героїв. Вдячний усій команді", - зазначив президент.

Нагадаємо, сьогодні, 1 грудня, Росія і Україна провели черговий обмін полоненими. Вдалося звільнити 50 українських захисників. Серед них – захисники Маріуполя і в'язні Оленівки.

Наймолодшому зі звільнених героїв виповнилося 19 років, найстаршому — 59. Додому повертаються захисники зі ЗСУ, Тероборони, Військово-морських Сил, Нацгвардії, Державної прикордонної служби. Серед них чотири офіцери та 46 військовослужбовців з рядового та сержантського складу.

Як правильно розмовляти з військовими – військовий психолог Андрій Козінчук

Читайте також: