Зеленcький пояснив, завдяки чому Україна переможе Росію

Україна переможе у війні проти Росії завдяки міжнародній підтримці.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Наше найперше завдання – перемогти в цій війні та повернути нашому народу довготривалий і надійний мир. Ми виконаємо це завдання. Завдяки нашій співпраці зі світовою більшістю. Завдяки широким коаліціям, які підтримують наш захист. Завдяки виробництву зброї та боєприпасів в Україні. І завдяки тому, що ми втілюємо в захисті України найбільш ефективні практики бою, реальні практики просування вперед, дієві практики захисту людей та інфраструктури від російського терору.

Усього, чого ми навчилися самі, готові навчити наших партнерів. Усе, що служить нашому захисту, може служити – й абсолютно успішно – захисту наших партнерів. Саме цим ми закладаємо основу арсеналу вільного світу", - сказав він.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що зимовий період може бути складним для українців. Наразі тривають роботи з підготовки. Не виключено, що росіяни знову битимуть по енергосистемі.

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