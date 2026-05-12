У ЗСУ заявили, що «Зеленка» ускладнила роботу українських дронів на фронті

Війна в Україні / © Associated Press

Реклама

Поява листя на деревах — так звана «зеленка» у військовому сленгу — ускладнила роботу українських підрозділів безпілотників.

Про це в ефірі «Радіо Хартія» розповів військовослужбовець з позивним «Фоп», який служить у складі 153-ї бригади на Оріхівському напрямку.

За його словами, раніше російські підрозділи вдавалося виявляти завчасно, що дозволяло завдавати ударів ще до їхнього наближення до українських позицій.

Реклама

«Раніше ми їх виявляли заздалегідь і вживали превентивних заходів силами безпілотних літальних апаратів. А тепер з’явилося листя на деревах, і ми бачимо їх уже безпосередньо, коли вони вступають з нами у стрілецький бій. З появою „зеленки“ стало складніше», — розповів військовий.

Він також зазначив, що природне укриття знижує ефективність FPV-дронів, особливо проти піхоти, яка ховається у лісосмугах.

«Природний ландшафт — це не тільки маскування, це й хороший захист. Наприклад, FPV-дрон, який був дуже ефективним взимку, зараз із листочками просто не проходить у густу рослинність», — пояснив він.

За словами «Фопа», з початку квітня на Оріхівському напрямку спостерігається зростання активності російських підрозділів.

Реклама

«Якщо брати з початку квітня, то динаміка — посилення штурмів: не механізованих, без застосування наземної техніки. Їх просто стає все більше і більше», — зазначив він.

Військовий стверджує, що російські сили майже не використовують техніку для просування до лінії бойового зіткнення. Наземні роботизовані комплекси, за його словами, застосовуються переважно в тилу для логістики.

«На нас наступає їхня піхота, штурмовики, піхота. Великі НРК — це їхня логістика: їм підвозять у тил воду, бензин, сухпайки. До переднього краю їхні НРК не їздять. Вони ходять пішки туди-сюди», — розповів він.

Ключову роль у бойових діях, за його словами, зараз відіграють безпілотні системи.

Реклама

«Техніку вже ніхто не використовує — ні ми, ні вони. Усі використовують засоби БПЛА. У них їх дуже багато. Вони насичені різними типами та видами дронів, а також їхньою кількістю», — зазначив військовий.

Він також заявив, що російські війська активно застосовують оптоволоконні дрони для логістики та безпілотники типу «Молнія» для ударів по позиціях.

«На дорогих оптоволоконних дронах вони можуть дозволити собі просто перенести з точки А в точку Б пляшку води з втратою дрона. Для них це нічого не коштує. У них дуже багато „Молній“, які несуть велику кількість боєкомплекту і знищують цілі ділянки лісосмуг», — додав він.

Раніше повідомлялося, що Росія атакує фактично на всіх напрямках, тому ситуація на фронті залишається напруженою.

Реклама

Ми раніше інформували, що противник нарощує постачання у війська ударних дронів із турбореактивними двигунами й 2026 року планує виробити 7,3 млн FPV-дронів і 7,8 млн бойових частин до БпЛА різних типів.

Новини партнерів