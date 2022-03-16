Зеленський поспілкувався з прокурором із Гааги Карімом Ханом, який прибув до України

Зеленський поспілкувався з прокурором із Гааги Карімом Ханом, який прибув до України

Окупанти відповідатимуть за всі воєнні злочини проти українців, зауважив Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський погорив з прокурором міжнародного кримінального суду в Гаазі Карімом Ханом.

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Про це Володимир Зеленський повідомив 16 березня під час звернення до українців.

"Він вже в Україні, вже почав працювати. Тож окупанти відповідатимуть за всі воєнні злочини проти українців", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський відреагував на те, що російські хакери заламали один з українських телеканалів та у текстовому рядку транслювали нібито його звернення про "капітуляцію". Він назвав це дитячою провокацією та підкреслив, що ми не збираємось складати зброю до нашої перемоги.

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