Зеленський поспілкувався з прокурором із Гааги Карімом Ханом, який прибув до України

Окупанти відповідатимуть за всі воєнні злочини проти українців, зауважив Зеленський.
Президент України Володимир Зеленський погорив з прокурором міжнародного кримінального суду в Гаазі Карімом Ханом.
Про це Володимир Зеленський повідомив 16 березня під час звернення до українців.
"Він вже в Україні, вже почав працювати. Тож окупанти відповідатимуть за всі воєнні злочини проти українців", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський відреагував на те, що російські хакери заламали один з українських телеканалів та у текстовому рядку транслювали нібито його звернення про "капітуляцію". Він назвав це дитячою провокацією та підкреслив, що ми не збираємось складати зброю до нашої перемоги.
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