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Зеленодольськ із "Градів" обстріляли окупанти: зруйновано чотири житлові будинки

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Зеленодольськ із "Градів" обстріляли окупанти: зруйновано чотири житлові будинки

Офіс генерального прокурора

Попередньо, ніхто не постраждав.

На Дніпропетровщині окупанти обстріляли з "Градів" місто Зеленодольськ. Внаслідок обстрілу пошкодження отримали чотири житлові будинки.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

Як стало відомо, окупанти обстріляли Зеленодольськ 21 березня. "Град" зруйнував чотири житлові будинки. Попередньо, ніхто не постраждав. Наразі експерти встановлюють інформацію про потерпілих та масштаби руйнувань.

“Будь-які військові об’єкти на даній території відсутні. Прокурори продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил Російської Федерації”, - наголосили в пресслужбі Офісу генерального прокурора.

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