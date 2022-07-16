Зеленська: "Бути пацифістом, коли на вас несеться вбивця зі зброєю, – це останнє рішення у вашому житті"

Перша леді Олена Зеленська розповіла, що вона думає про позицію деяких європейських пацифістів, які вважають постачання зброї Україні затягуванням війни.
Так, вона наголосила, що загарбник, як і ґвалтівник, ніколи не спиниться, якщо йому піддаватися. Він піде далі.
Про це дружина президента розповіла в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera, повідомили в пресслужбі глави держави.
"Бути пацифістом, коли на вас несеться вбивця зі зброєю, – це останнє рішення у вашому житті", – заявила Зеленська.
"Просто уявіть, що це у вашу країну, у чарівний Мілан чи в Неаполь, вдерлися російські загарбники. Що вони окупували околиці Рима, вбили мешканців передмість. Їхні ракети щодня прилітають у житлові будинки Болоньї. І потім звідти дістають бездиханних дітей. І в цей час хтось каже: "Складіть зброю, не чиніть спротиву! Спробуйте поговорити з тим, хто щойно вбив ваших батьків бомбою, чи замінував школу ваших дітей", – розповіла перша леді України.
Вона зауважила, що спиняючи нині навалу, українці спиняють її не тільки щодо себе, а й для Європи.
"Ви повинні розуміти важливу річ: загарбник, як і ґвалтівник, ніколи не спиниться, якщо йому піддаватися. Він піде далі. І хто знає, чи не дійде він до вас? Я б цього не хотіла. Спиняючи нині навалу, українці спиняють її не тільки щодо себе, а й щодо Європи", – додала дружина президента.
Нагадаємо, напередодні радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що єдина угода, яку може зафіксувати Україна з Росією, – виведення військ, відмова Москви від територіальних претензій, визнання збитків, компенсації українцям.
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