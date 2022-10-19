Зеленська розповіла, як живе 6-річний Влад з Бучі, чутливе фото якого біля могили матері облетіло світ

Перша леді Олена Зеленська розповіла про долю 6-річного Влада, який у багатостраждальній Бучі в окупації РФ втратив маму і щодня приходив до могили найріднішої людини на подвір’ї їхнього будинку. Тоді сповнене смутку і горя фото сина на могилі померлої мами облетіло світ, а нині дитина нарешті усміхається.

Відповідними світлинами Олена Зеленська поділилася у Twitter.

Дружина президента розповіла, що 6-річний Влад після того, як у квітні втратив маму через звірства окупантів у Бучі, пройшов реабілітацію на мальовничому сході Іспанії в таборі від однієї з благодійних організацій.

"6-річний Влад втратив маму в Бучі. Впевнена, ви пам'ятаєте його фото біля її могили. Воно було квінтесенцією смутку. Сьогодні Влад нарешті посміхається – завдяки реабілітації в таборі від Gen.Ukrainian. Тут фахівці допомагають українським дітям долати пережите і знову бути щасливими", - написала перша леді Олена Зеленська.

6-річний Влад стоїть на могилі матері в Бучі

Вона зауважила, що нині через жорстоку війну РФ сотні українських дітей перебувають у подібній ситуації. І держава має відновити кожного і повернути їм нормальне дитинство.

"Приклад Влада та десятків інших дітей доводить, що це можливо", - наголосила Зеленська.

6-year-old Vlad lost mother in Bucha. You might remember his photo near her grave. It was a great sadness. He can finally smile now due to rehabilitation in camp by Gen.Ukrainian. Specialists help children here to overcome what they have been through and be happy again. 1/2 pic.twitter.com/UyZufN1sLa — Олена Зеленська (@ZelenskaUA) October 18, 2022

Нагадаємо, родина Влада жила у Бучі, місті на Київщині. На жаль, його мама не витримала окупації і постійних обстрілів. Після смерті жінки її маленькі сини ходили до могилу матері і приносили їй консерви. Ці кадри сколихнули не лише соцмережі, а й увесь світ. Хтось навіть написав, що начебто жінка померла від голоду. Та скоріш за все, Марина не витримала постійного стресу.

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