Зеленський: 1 воїн – 6 людей у цивільному житті, які сплачують податки

Якщо мобілізувати 500 тисяч людей, то для їх утримання повинні працювати та сплачувати податки 3 мільйони громадян.

Володимир Зеленський підрахував, що 1 військовий – це шестеро цивільних, які сплачують податки.

Про це глава держави Володимир Зеленський сказав під час підсумкової пресконференції у вівторок, 19 грудня.

"Коли ти розумієш, який фінансовий вклад потрібен для підтримки наших воїнів, ми повинні з вами розуміти, що заробітну плату їм платить наше населення, наші люди, які сплачують податки. Коли ми говоримо про ту чи іншу мобілізацію, ми повинні знати наступне: 1 воїн – 6 людей у цивільному житті, які сплачують податки. Тому просто візьміть 500 тисяч людей, помножте на 6 і зрозумійте, як мені, уряду, всім нам знайти плюс три мільйони до того числа, що у нас є. Плюс три мільйони платників податків від січня місяця", – зауважив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський розкрив новий план мобілізації в Україні. Зокрема, Генеральний штаб запропонував мобілізувати ще 500 тисяч українців.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Пресконференція Зеленського: онлайн-трансляція! Підсумки року

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