Зеленський анонсував хороші рішення, які додатково посилять оборону

Кремль намагається маніпулювати дипломатією, але цими днями світ знову побачив, як цинічно бреше Москва.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку до дипломатичних заходів, які заплановані наступного тижня, та анонсував хороші новини.

Про це він говорив у традиційному вечірньому зверненні у неділю, 8 січня.

“Очікуємо хороші новини для нашої держави, хороші рішення, які додатково посилять оборону”, - пообіцяв український лідер.

Зеленський наголосив, що світ цими днями знову переконався, що Росія бреше навіть тоді, коли сама ж своїми заявами привертає увагу до ситуації на фронті.

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“Російський обстріл Херсона запалювальними боєприпасами одразу після Різдва. Удари по Краматорську та інших містах Донбасу – саме по цивільних об’єктах і саме тоді, коли у Москві звітували про нібито “мовчання” армії. Чергові погрози російських посадовців Європі та світу…” - перелічив український президент порушені Москвою умови оголошеною нею ж так званого “різдвяного перемир’я”.

За його словами, жодна спроба Росії маніпулювати дипломатією та політикою ніколи вже не спрацює.

“Тільки посилення України, тільки успіхи України, тільки відновлення територіальної цілісності України, тільки повернення всіх наших людей з полону, з російської неволі є гарантіями відновлення миру. Ми наближаємо це”, - запевнив президент.

Нагадаємо, окупаційні війська 7 січня, попри оголошене диктатором РФ Володимиром Путіним "різдвяне перемир’я", обстріляли гуманітарну місію ООН, яка везла допомогу до прифронтового міста Оріхів Запорізької області.

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