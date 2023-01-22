Зеленський анонсував нові гучні звільнення в органах влади та натякнув, кого це стосуватиметься

Президент України Володимир Зеленський прокоментував звільнення з посади заступника міністра інфраструктури Лозинського. Також він анонсував нові гучні звільнення серед посадовців.

Про це він сказав 22 січня під час свого звернення до українців.

Перше й головне, про що хочу сьогодні сказати, – це справедливість. Справедливість, яка є, до речі, однією з основ соборності. В суспільстві, яке відчуває справедливість, об’єднання людей завжди міцніше. Сьогодні Кабінет Міністрів України звільнив із посади заступника міністра, який був викритий співробітниками НАБУ. У правоохоронців є всі можливості, щоб провести розслідування й спрямувати це провадження до суду. І я хочу, щоб це було нашим сигналом усім, чиї дії або поведінка порушують принцип справедливості", - сказав президент.

Зеленський також зазначив, що уже підготовані нові рішення стосовно деяких посадовців, яких підозрюють в корупційних скандалах.

"Звичайно, зараз основна увага – це питання оборони, це питання зовнішньої політики, це питання війни.

Але це не означає, що я не бачу й не чую, що говорять у суспільстві на різних рівнях – як на центральному, так і в регіонах. І цей тиждень буде часом відповідних рішень. Вже підготовлені ці рішення. Я не хочу зараз анонсувати їх, але все це буде справедливо. Розумію, що привернуло увагу людей. У кожній ситуації ми будемо детально все розбирати. Те, що стосується енергетики і закупівель. Те, що стосується відносин між центральною владою і регіонами. Те, що стосується закупівель для військових. Тощо. Суспільство отримає повну інформацію, а держава зробить необхідні потужні кроки", - пояснив президент.

Володимир Зеленський анонсував також нові санкції стосовно тих осіб, які здійснюють свою діяльність проти України.

"Окрім цього, є просування у наших спеціальних служб у роботі щодо людей, які заслуговують як мінімум санкцій за свою діяльність проти України, незалежності і українського народу. Теж будуть відповідні кроки. І це не щось тимчасове, це реальне реагування. Це конкретика. Це те, чого ми всі очікуємо від наших інституцій. Від держави.

Я хочу, щоб це було зрозуміло: повернення до того, що було колись, до того, як звикли жити різні люди, наближені до державних інституцій, чи ті, хто все життя поклав на гонитву за кріслом... Повернення не буде. Дякую правоохоронцям, які захищають закон, інтереси держави, забезпечують справедливість! Дякую журналістам, які розбираються з усіма фактами та встановлюють повну картину! Ми всі маємо – кожен своє – робити для нашої єдності. Сила суспільства й міцність держави поєднуються саме справедливістю", - сказав президент.

Нагадаємо, заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського затримано за підозрою у розкраданні державних коштів. Віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков розпорядився підготувати документи про звільнення Лозинського.

Раніше ЗМІ також повідомляли, що Міністерство оборони закуповує харчі для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва, із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів.

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