Зеленський анонсував нові кадрові призначення у регіонах: очільниками областей стануть військові

Президент України Володимир Зеленський анонсував нові кадрові призначення в регіонах. Очільниками областей можуть стати військові.

Про це він сказав 6 лютого під час звернення до українців.

"Посилюємо наші управлінські позиції. У низці регіонів – прикордонних особливо та прифронтових – призначаємо керівників із воєнним досвідом. Тих, хто може проявити себе найбільш ефективно в захисті від наявних зараз загроз. Про кожне таке рішення буду інформувати. Загалом варто відзначити, що ми будемо поєднувати здобутий нашими людьми досвід захисту України – воєнний досвід – із конкретною управлінською роботою на посадах у місцевій та центральній владі", - наголосив президент.

Зеленський за 6 лютого: засідання Ставки, ключове – наші дії на передовій!

Нагадаємо, на засіданні Кабінету міністрів України 24 січня ухвалено низку кадрових рішень. Йдеться про звільнення чотирьох осіб із посад заступників міністрів та п'ять голів обласних військових адміністрацій:

Валентина Резніченка – Дніпропетровська ОВА;

– Дніпропетровська ОВА; Олександра Старуха – Запорізька ОВА;

– Запорізька ОВА; Олексія Кулебу – Київська ОВА;

– Київська ОВА; Дмитра Живицького – Сумська ОВА;

– Сумська ОВА; Ярослава Янушевича – Херсонська ОВА.

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