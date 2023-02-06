Зеленський анонсував нові кадрові призначення у регіонах: очільниками областей стануть військові

Раніше Кабмін звільнив п'ятьох голів обласних військових адміністрацій.
Президент України Володимир Зеленський анонсував нові кадрові призначення в регіонах. Очільниками областей можуть стати військові.
Про це він сказав 6 лютого під час звернення до українців.
"Посилюємо наші управлінські позиції. У низці регіонів – прикордонних особливо та прифронтових – призначаємо керівників із воєнним досвідом. Тих, хто може проявити себе найбільш ефективно в захисті від наявних зараз загроз. Про кожне таке рішення буду інформувати. Загалом варто відзначити, що ми будемо поєднувати здобутий нашими людьми досвід захисту України – воєнний досвід – із конкретною управлінською роботою на посадах у місцевій та центральній владі", - наголосив президент.
Нагадаємо, на засіданні Кабінету міністрів України 24 січня ухвалено низку кадрових рішень. Йдеться про звільнення чотирьох осіб із посад заступників міністрів та п'ять голів обласних військових адміністрацій:
- Валентина Резніченка – Дніпропетровська ОВА;
- Олександра Старуха – Запорізька ОВА;
- Олексія Кулебу – Київська ОВА;
- Дмитра Живицького – Сумська ОВА;
- Ярослава Янушевича – Херсонська ОВА.
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