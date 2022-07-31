Зеленський анонсував важливі переговори з ЄС та звернення до міжнародної спільноти

Також він наголосив, що продовжуватиме звертатись до міжнародної спільноти, щоб говорити правду про війну Росії проти України.

Про це Зеленський сказав 31 липня під час свого звернення до українців.

"Готуємося до нового тижня – як завжди, насиченого міжнародною активністю. Вже завтра – важливі переговори з європейськими партнерами. Днями продовжу звернення до міжнародної спільноти, спілкування з різними аудиторіями – це дуже важливо, зокрема зі студентською аудиторією. Хоч би що відбулося і хоч би що планували окупанти, ми маємо робити своє – захищати нашу державу та дбати одне про одного. Що ефективнішими будемо ми в цьому – усі ми, усі громадяни України, – то швидше досягнемо перемоги", - сказав президент.

Нагадаємо, російська армія намагається посилити позиції в окупованих районах півдня нашої країни. Окупанти збільшують активність на відповідних напрямках.

Читайте також: