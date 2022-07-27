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Зеленський анонсував важливі політичні та дипломатичні події

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Зеленський анонсував важливі політичні та дипломатичні події

Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський анонсував важливі політичні та дипломатичні події в Україні.

Він наголосив, що це пов'язано з відзначенням Дня Української державності

Про це 27 липня під час свого традиційного звернення до українців сказав Зеленський. 

"Готуємося до дуже важливих політичних і дипломатичних подій, які заплановані на другу половину цього тижня. Передусім це стосується завтрашнього відзначення Дня Української державності. Але не тільки цього. Будуть ще події, будуть ще новини. Щотижня посилюємо нашу державу, щотижня робимо речі, які зближують нас із Європейським союзом, і щотижня забезпечуємо додаткові сили, щоб протистояти Росії", - наголосив президент.

Нагадаємо, Зеленський прокоментував руйнування Антонівського мосту

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