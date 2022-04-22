"Зеленський був у білій сорочці": Данілов розповів, що відбувалося в ОП, коли розпочалася війна

"Зеленський був у білій сорочці": Данілов розповів, що відбувалося в ОП, коли розпочалася війна

Вторгнення Росії в Україну розпочалося 24 квітня о 3:40 на ділянці Мілове в Луганській області. Близько 5 ранку наступ був всюди.

Про це розповів секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов в інтерв’ю "Українській правді".

За його словами, спочатку керівництво країни вважало, що мета Росії - після визнання "республік" забрати їх в межах областей.

"Але потім вже через годину двадцять наступ почався скрізь. Я одразу поїхав до президента, там вже був Денис Монастирський, я приїхав другим. Володимир Олександрович був у білій сорочці, і мені це так, знаєте... запам'яталося... Каже: "Ну що? Будемо боротися!" - пригадав Данілов.

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Він додав, що близько 5:30 ранку було скликане термінове засідання РНБО. Усі проекти рішень були заготовлені.

Нагадаємо, російські крилаті ракети, якими РФ атакує українські місті з початку повномасштабного вторгнення, оснащені електронікою розробленою в 60-х роках минулого століття.

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