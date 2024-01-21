Зеленський чесно відповів, чи є потреба та можливість мобілізувати пів мільйона людей

Президент Володимир Зеленський заявив, що особисто він на сьогодні не бачить поки що потреби мобілізувати пів мільйона людей в Україні.

Про це він розповів в інтерв’ю британському телеканалу Channel 4 News.

"Не тому, що мені хочеться якось відповісти і комусь сподобатись. Просто це люди, життя – це номер один. А друга історія – є відповідні дії, відповідні операції. Я сьогодні не побачив поки що достатньо зрозумілих деталей, щоб сказати, що пів мільйона треба мобілізувати", - пояснив.

Зеленський також зауважив, що мобілізація людей в Україні потребує значних фінансових вкладень.

"Я хотів би вам просто сказати, що це ще й гроші. Як би хто не ставився, всі ці фінанси точно не приходять від партнерів. Хочу, щоб всі розуміли – всі ці заробітні плати, на мобілізацію, на зарплати військових – дає український бюджет. Тому, коли ми говоримо про пів мільйона, нам потрібно думати. Є запит, треба правильно все рахувати", - резюмував Володимир Зеленський.

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Нагадаємо, Зеленський заявив, що мобілізація — це не тільки коли солдати йдуть на фронт.

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