Зеленський дав доручення Генштабу та Міноборони щодо російських МіГів: вони не повинні зупиняти країну

Глава держави детально розповів, про що йшлося під час чергової Ставки.

Президент України Володимир Зеленський наприкінці дня 17 листопада звернувся до українців. Він заявив, що сьогодні відбулася чергова Ставка з детальною доповіддю міністра оборони.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.

За його словами, під час Ставки йшлося про забезпечення Сил оборони та дій наступного року.

“Щодо кожного з напрямків і всіх параметрів – снаряди, зброя, техніка, амуніція. Те, що поки в дефіциті. І те, що об’єктивно треба буде збільшити з урахуванням планів наших активних дій. Важливі доповіді були на Ставці щодо ситуації на конкретних фронтових напрямках: Донеччина, Харківщина, південні напрямки. Доповідали головком і генерали Сирський, Тарнавський, Москальов, Содоль… Дякую кожному нашому воїну”, – розповів глава держави.

Він також додав, що дав сьогодні окреме доручення Міноборони та Генштабу щодо російських винищувачів, які зупиняють нашу країну на години через повітряну тривогу.

“Наш рівень ППО і загалом готовність до ракетних загроз дозволяє дещо осучаснити реагування – без непотрібних зупинок країни. Це важливо для мільйонів наших людей. Я очікую відповідних пропозицій. Слава Україні!” – наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Зеленський зробив важливу заяву про ситуацію на лівобережжі Херсонщини.

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