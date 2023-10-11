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Зеленський дав обіцянку директору МАГАТЕ щодо Запорізької АЕС: що саме сказав президент

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Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Зеленський дав обіцянку директору МАГАТЕ щодо Запорізької АЕС: що саме сказав президент

Запорізька АЕС / Фото: Associated Press

ЗСУ не будуть завдавати ударів по атомній станції.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв директору МАГАТЕ Рафаелю Гроссі, що ЗСУ під час контрнаступу не будуть атакувати Запорізьку АЕС.

Про це в інтерв’ю The Guardian розповів сам Рафаель Гроссі.

"Президент Зеленський особисто запевнив мене, що вони не будуть її безпосередньо бомбити або обстрілювати", — сказав Гроссі.

Він також додав, що за словами Зеленського, окрім прямих ударів по ЗАЕС, “всі інші варіанти лежать на столі”.

"Що завгодно може статися в будь-який час. Мене часто запитують, чи безпечна зараз електростанція? Ні. Вона посеред зони бойових дій з контрнаступом", — наголосив він.

Нагадаємо, що окупанти на ЗАЕС вивели четвертий енергоблок зі стану “холодного зупину”.

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