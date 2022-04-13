Зеленський до окупантів: "Робіть "ХНР" десь у Хакасії, а не в українському Херсоні"

Зеленський до окупантів: "Робіть "ХНР" десь у Хакасії, а не в українському Херсоні"

Також Зеленський подякував українським захисникам – особливо тим, хто зараз у Маріуполі.

Президент Володимир Зеленський закликав росіян робити "ХНР" десь у себе, наприклад у Хакасії, а не в українському Херсоні.

Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні вночі 13 квітня.

Зеленський звернувся до українців із закликом протистояти окупантам.

"Складно, знаю. Потрібно боротися. Протестувати. Захищати нашу національну державність. І обов'язково – карати колаборантів. Хай роблять "ХНР" десь у себе, у Хакасії, а не в нашому рідному українському Херсоні", – сказав президент.

Глава держави наголосив, що від сили спротиву народу в усіх його формах прямо залежить майбутнє України. Він запевнив, що всі тимчасово окуповані міста і села України будуть обов'язково звільнені.

Також Зеленський подякував українським захисникам.

"Я вдячний кожному й кожній, хто це усвідомлює. Хто не припиняє чинити спротив навіть тоді, коли здається, що результат – дуже далеко. Бо найтемніший час завжди перед світанком", – сказав він.

Окремо президент подякував тим героям, яким дуже важко – захисникам Маріуполя. Це батальйон морської піхоти 36-ї бригади морської піхоти, окремий загін спеціального призначення "Азов", 12-та бригада оперативного призначення Нацгвардії, підрозділи ДПСУ, добровольці "Правого сектору, 555-й військовий госпіталь та працівники Нацполіції.

"(Дякую. – Ред.) всім військовим, які борються в ООС, які захищають Харків, Харківський регіон, усьому військовому угрупованню, яке захищає Запорізький регіон, захищає південь. Окремо дякую 92-ій, 93-ій, 95-ій бригадам. Особисто генералу Наєву. І усім безмежно вдячний! Від імені всіх українців", – підсумував Зеленський.

Звернення Володимира Зеленського наприкінці 48-го дня війни Росії проти України

Раніше Володимир Зеленський назвав кількість загиблих в Україні військових РФ.

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