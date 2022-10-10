Зеленський домовився з Макроном про посилення допомоги у закритті українського неба

Президент України Володимир Зеленський провів термінову телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.
Володимир Зеленський 10 жовтня провів термінову телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном. Обговорили посилення української протиповітряної оборони.
Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.
“Провів термінову розмову з Емманюелем Макроном. Обговорили посилення нашої ППО, необхідність жорсткої європейської та міжнародної реакції, посилення тиску на РФ. Франція пліч-о-пліч з Україною”, - наголосив Володимир Зеленський.
Про розмову голови держави розповіли і в Офісі президента. Зеленський під час бесіди з канцлером Німеччини Шольцем та президентом Франції Макроном домовилися про посилення допомоги у закритті українського неба.
“Домовились про завтрашнє засідання G7 з жорсткою заявою щодо підтримки України, посилення допомоги у закритті українського неба, подальші санкції”, - додав глава Офісу президента Андрій Єрмак.
Нагадаємо, що внаслідок атак РФ 10 жовтня пошкоджено щонайменше 11 важливих інфраструктурних об’єктів у 8 регіонах України і місті Києві.
Читайте також:
- Росіяни обстріляли ракетами Сумщину: є проблеми з електрикою і водопостачанням
- "Ми не боїмося, на кожен удар буде жорстка відповідь" – Єрмак про масований ракетний обстріл України
- Віталій Кім: під масовані ракетні атаки росіяни готються втікати з окупованих територій на Херсонщині