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Зеленський домовився з Макроном про посилення допомоги у закритті українського неба

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Зеленський домовився з Макроном про посилення допомоги у закритті українського неба

Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський провів термінову телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Володимир Зеленський 10 жовтня провів термінову телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном. Обговорили посилення української протиповітряної оборони.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.

“Провів термінову розмову з Емманюелем Макроном. Обговорили посилення нашої ППО, необхідність жорсткої європейської та міжнародної реакції, посилення тиску на РФ. Франція пліч-о-пліч з Україною”, - наголосив Володимир Зеленський.

Про розмову голови держави розповіли і в Офісі президента. Зеленський під час бесіди з канцлером Німеччини Шольцем та президентом Франції Макроном домовилися про посилення допомоги у закритті українського неба.

“Домовились про завтрашнє засідання G7 з жорсткою заявою щодо підтримки України, посилення допомоги у закритті українського неба, подальші санкції”, - додав глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Нагадаємо, що внаслідок атак РФ 10 жовтня пошкоджено щонайменше 11 важливих інфраструктурних об’єктів у 8 регіонах України і місті Києві.

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