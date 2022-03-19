Зеленський дорікнув швейцарцям за незаморожені рахунки росіян, і компанію Nestle, яка не пішла із ринку РФ

Президент переконував швейцарців скористатись шансом "зупинити будь-які війни у світі".

Президент України Володимир Зеленський розповів швейцарцям, як мріяв для українців такого ж як у них рівня життя, і побажав, щоб вони стали настільки ж міцними, як українці, у боротьбі проти зла.

Так, у своєму зверненні до них, Зеленський зауважив, що швейцарські банки досі не блокують рахунки росіян, які причетні до війні в Україні, і ці люди продовжують жити у затишних домівках на території Швейцарії.

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«Щоб не було питання про банки, про ваші банки, де зберігаються гроші всіх тих, хто розв’язав цю війну. Це болісно й неприємно. Але це також боротьба проти зла. Щоб було повне заморожування активів цих людей, їхніх рахунків – це потрібно. Це є велика боротьба, і ви це можете. Я хочу, щоб ви стали українцями, які відчувають, що це таке, коли руйнують цілі міста, мирні міста. Руйнують за наказами тих, хто любить жити у громадах – різних, європейських, у ваших громадах, у прекрасних швейцарських громадах. Хто насолоджується нерухомістю у вашій державі. І це було б справедливо – позбавити їх цього привілею. Позбавити того, що вони забирають у нас», - зазначив президент.

Окремо він зупинився на бізнесі, який не припиняється з країною-агресором і цим самим дозволяє Росії і далі завдавати ударів по мирним містам і селам України, вбивати українців і їхніх дітей.

Володимир Зеленський звернувся до політиків і громадян Швейцарії. «Зараз є шанс показати не тільки Росії, а й будь-якому агресору, будь-якій державі-терористу, що війна зруйнує не жертву, а того, хто її почав». Володимир Зеленський звернувся до політиків і громадян Швейцарії. Опубліковано Офіс Президента України Субота, 19 березня 2022 р.

«Good food. Good life. Хороша їжа. Хороше життя. Так звучить слоган компанії Nestle. Вашої компанії, яка відмовляється залишати Росію. І навіть зараз, коли звідти лунають погрози іншим країнам Європи. Вже не тільки нам. Коли звідти лунає вже навіть ядерний шантаж, з боку Росії. І я хочу, щоб усі ви, швейцарці, стали зараз, як усі ми, українці. Я хочу, щоб ми з вами зараз не втратили наш спільний шанс. Шанс повернути мир, шанс зупинити будь-які війни у світі. Бо коли Швейцарія з вами – ви точно успішні. Бо коли Україна з вами – ви точно міцні», - заявив Зеленський.

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